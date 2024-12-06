القوات الأمريكية واليابانية والفلبينية تطلق دورية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

نشرت الولايات المتحدة طائرة استطلاع بينما أرسلت اليابان والفلبين سفنا بحرية في دورية مشتركة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه اليوم الجمعة، بعد يومين من إدانة القوات المتحالفة تصرفات سفن خفر السواحل الصينية بحق سفن الدوريات الفلبينية.

وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن الحلفاء والشركاء أجروا الدورية المشتركة في المنطقة الاقتصادية الفلبينية الخالصة من أجل "دعم الحق في حرية الإبحار والتحليق" و"غيرها من الاستخدامات القانونية للبحر والمجال الجوي الدولي".

وتستخدم تلك العبارات من جانب الولايات المتحدة واليابان والفلبين لمعارضة التصرفات الصينية العدائية على نحو متزايد في المياه المتنازع عليها.

وقال اثنان من مسؤولي الأمن الفلبينيين إن الدورية أجريت على بعد نحو 74 كيلومترا من جزر سكاربورو وهي منطقة صيد متنازع عليها بشدة من جانب بكين ومانيلا قبالة شمال غرب الفلبين.

وتطالب الصين بكامل ببحر الصين الجنوبي.

وقال المسؤولان الفلبينيان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنه غير مصرح لهما التحدث، إن الدورية البحرية المشتركة، وهي الأحدث في الشهور الأخيرة من جانب الفلبين والولايات المتحدة وشركائهما الأمنيين، تأجلت بسبب العديد من الأعاصير التي ضربت المنطقة ولم تكن ردا على مواجهة وقعت يوم الأربعاء، بين السفن الصينية والفلبينية قبالة جزر سكاربورو.

وقالت السلطات الفلبينية إن سفنا تابعة لخفر السواحل الصيني، مدعومة بسفن حربية، استخدمت مدافع المياه القوية واصطدمت بسفينة دورية فلبينية أول أمس الأربعاء.

وزادت حدة التوترات بين بيكن ومانيلا بعدما وقع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الشهر الماضي قانونين جديدين يؤكدان حجم الأراضي البحرية للبلاد وحقها في الموارد، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية خطوة مانيلا، ووصفتها بأنها "ترسيخ للحكم غير القانوني في قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي من خلال التشريع المحلي".