نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئول إيراني كبير، قوله إن طهران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات بدون طيار إلى سوريا، كما نقلت عن مصدرين آخرين قولهما إن حزب الله أرسل قوات إلى حمص.

وأضاف المسئول الإيراني الكبير لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، أن إيران تعتزم أيضا زيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد في معركته مع قوات المعارضة.

وذكر المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "من المرجح أن طهران ستحتاج إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا، وأنها قد اتخذت كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سوريا ونشر قوات هناك".

وأضاف: "الآن، تقدم طهران دعما مخابراتيا ودعما يتعلق بالأقمار الاصطناعية لسوريا".

وفي السياق ذاته أيضا، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين لبنانيين وصفتهما بالكبيرين أن حزب الله أرسل الليلة الماضية عددا صغيرا من "القوات المشرفة" من لبنان إلى سوريا بهدف المساعدة في منع مقاتلي المعارضة من الاستيلاء على مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقال ضابط من الجيش السوري ومسئولان من المنطقة تربطهما صلات وثيقة بطهران لـ"رويترز" إن قوات نخبة من جماعة حزب الله عبرت من لبنان خلال الليل واتخذت مواقع في حمص.