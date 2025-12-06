رئيس مياه القناة: مراقبة يومية من فرق المعامل على محطات وشبكات الإقليم

وجهت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي فرق معامل مياه الشرب، لإجراء مراقبة يومية في محافظات القناة؛ للتأكد من سلامة وجودة مياه الشرب في طرود وشبكات محطات المياه، والالتزام بخطط غسل وتطهير الخزانات والشبكات.

وأكد اللواء أحمد رمضان، رئيس الشركة، أن فريق المعمل المرجعي وقطاع المعامل أجرى سحب عينات من مياه الشرب بالطرود والشبكات والمحطات في قطاعات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بإشراف مباشر من المعمل المرجعي، مع سحب عدة عينات لإجراء التحاليل المطلوبة على مدار الساعة.

وأضاف رمضان، أن مراحل غسل الشبكات والخزانات العلوية تنفذ بصورة دورية بحضور فريق الشبكات والمعمل والسلامة والصحة المهنية ومراقب الصحة، وبإشراف مجموعة من المتخصصين الكيميائيين.

ويتم الحصول على عدة عينات عشوائية من المنازل ودور العبادة والمقاهي؛ للتأكد من مطابقة المياه للنسب المسموح بها وفق قرار وزارة الصحة.

وأوضح رمضان، أن المتابعة تُجرى بصفة مستمرة لضبط جودة مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث، مع تقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم الحصول عليها من المحطات والشبكات ودور العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية المطلوبة يومياً على مدار الساعة، للتأكد من صلاحيتها.

وأشار رمضان، إلى استعداد الشركة التام لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات والمحطات، لافتا إلى متابعة سير العمل بشكل مستمر والتعامل الفوري مع أي مشكلات، إلى جانب تواجد الكيميائيين في معامل الشركة لرفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.