هيلاري كلينتون بعد اقتحام الكونجرس: يجب ترسيخ القانون ومحاسبة الإرهابيين المحليين

عقبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، على اقتحام مبنى الكونجرس، قائلة إنه لا بد من ترسيخ القانون ومحاسبة ما وصفتهم بالإرهابيين المحليين.

وأضافت كلينتون، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، صباح اليوم الخميس: «اليوم الإرهابيون المحليون هاجموا أحد أسس ديمقراطيتنا بعد انتخابات حرة».

وذكرت أن الديمقراطية هشة، متابعة: «يجب على قادتنا تحمل مسؤوليتهم لحمايتها».

وكان أنصار ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، لتطلق القوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأمر عمدة واشنطن، بفرض حظر تجول، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباح خميس الغد.

