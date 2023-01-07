 وزير الدفاع اليمني يثمن دعم التحالف العربي لبلاده والقوات المسلحة - بوابة الشروق
السبت 7 يناير 2023 8:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم التحالف العربي لبلاده والقوات المسلحة

عدن - أ ش أ
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 7:55 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 7:55 م

ثمن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، اليوم السبت، الدعم السخي واللامحدود من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية، لبلاده والقوات المسلحة التي تخوض معركة العروبة والمصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي.

جاء ذلك خلال لقائه قائد قوات التحالف في عدن العميد الركن حسين الحربي، لبحث مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، وطبيعة الموقف العسكري في ظل اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع القوات المسلحة اليمنية في أكثر من جبهة.

من جانبه، أكد قائد التحالف في عدن، استمرار التحالف في تقديم أوجه الدعم لليمن وقواته المسلحة حتى ينعم بالأمن والاستقرار والسلام الدائم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك