شارك عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظات، اليوم السبت، الأخوة الأقباط في احتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ففي محافظة شمال سيناء، زار محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة مطرانية الأخوة المسيحيين في ضاحية السلام بالعريش لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، رافقه هشام الخولي نائب المحافظ ، واللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء، والنائب رحمي بكير عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وممثلى عدد من قيادات المجتمع المدني، حيث كان في استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

ونقل شوشة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جميع أهالي شمال سيناء وخاصة المسيحيين، مقدما التهنئة لجميع المصريين بعيد الميلاد.

وأكد أن شمال سيناء في ميلاد جديد وتشهد عهدا جديدا، مشيرا إلى أن قرارات القيادة السياسية ستعود بالخير على شمال سيناء وستصبح شمال سيناء سلة الغذاء لمصر، علاوة على تحقيق المزيد من إنجازات التنمية العمرانية والزراعية والصناعية وغيرها.

من جانبه، أكد الأنبا قزمان أن الرئيس السيسي يسعى دائما من أجل التنمية والتعمير، موجها الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي وكافة الأجهزة المعاونة له، وجميع قيادات وأهالي شمال سيناء.

من جانبه، هنأ مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم العربية والشرعية محمد سعد خضير، أخوة الوطن بعيد الميلاد المجيد، كما قدم الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف التهنئة إلى كل المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وفي محافظة بورسعيد، ترأس المحافظ عادل الغضبان وفدا لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة "الكاتدرال" (العذراء مريم والملاك ميخائيل)، وكان في استقبالهم الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها.

وخلال كلمته لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد، أكد محافظ بورسعيد أن مصر دائماً في رعاية الله، مضيفا نحن الدولة الوحيدة التي لديها استقرار أمني ونفسي وسياسي واقتصاد ولدينا من الإيمان ما يسمح بالتغلب على كافة المصاعب التي تواجهنا.

كما قام المحافظ والوفد المرافق له بزيارة الكنيسة الانجلية وتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وفي محافظة بني سويف، شارك المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أطفال دار أيتام صديقات الكتاب المقدس فرحتهم بالعيد، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ وحازم عزت السكرتير العام وسامي علام السكرتير العام المساعد وأمل أبوعزوز وكيل وزارة التضامن وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ومسؤولى دار أيتام صديقات الكتاب المقدس.

وأعرب المحافظ - في تصريح - عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم ومشاركتهم فرحة استقبال تلك المناسبة السعيدة، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية القرب من المواطنين والتلاحم معهم في أفراحهم وفي كل المناسبات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم والأكثر احتياجاً.

وهنأ المحافظ الأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكداً أن عيد الميلاد عيد للشعب المصري والفرحة للجميع، وأن هذه الفرحة هي تجسيد لعظمة وطننا الغالي مصر الذي ضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

وشدد على أن مصر ستظل دائماً رمزاً للأمن والأمان والمحبة بوحدة شعبها بكافة أطيافه، وأن بني سويف تعد مثالا ونموذجا للوحدة الوطنية، داعيا الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة بأيدي أبنائها وأن يكون العام الجديد عام خير ونماء وتقدم واستقرار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم، عبر مسؤولو الدار عن سعادتهم بحضور المحافظ وحرصه على مشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بعيد الميلاد المجيد، معربين عن تقديرهم الكبير للمحافظ، معربين عن شكرهم للرئيس السيسي على كل ما يفعله من أجل رفعة الوطن، الذي يسوده الحب والتكامل بين كل المواطنين من أجل وطننا مصر.

وكان المحافظ قد شارك ليلة أمس في قداسي عيد الميلاد بمطرانيه ببا ومطرانية بني سويف، إلى جانب زيارته لعدد من الكنائس والأديرة بالمحافظة.