أكد حلمي طولان، المدير الفني للزمالك الأسبق، أن ياسر إبراهيم، نجم دفاع الأهلي، يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن القائمة التي اختارها روي فيتوريا «متوازنة».

وقال حلمي طولان خلال لقائه ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" إن الإدارة الرياضية في مصر أصابت المنظومة الكروية، مؤكداً غياب الاحترافية في الأدارة وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع التحكيم، وغياب المحترفين".

وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمران منتخب مصر قال حلمي طولان،« زيارة مهمة لهؤلاء الجيل، مشيراُ إلى أن الرئيس تحدث مع لاعبي المنتخب، وأكد أن الموهبة وحدها ليست المعيار الوحيد لحصد البطولات، لكن التعاون وبذل أقصى جهد هو الأهم».

وتابع حلمي طولان، أن الرئيس السيسي استمع اللاعبين وستكون لها ذكرى خاصة لهم، مؤكداً إن المنتخب الوطني عليه آمال كبيرة من الشعب المصري لتحقيق اللقب الثامن.

وأشار حلمي طولان، إلى أن ياسر إبراهيم يستحق الانضمام لمنتخب مصر، بسبب المستوي الذي يقدمه اللاعب مع الأهلي خلال الفترة الجارية، مؤكداً أن القائمة التي أختارها البرتغالي فيتوريا «متوازنة» تؤهلهم الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا وحصد اللقب.

وانتقد حلمي طولان، إداء محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي اثناء توليه منصب المدير الفني، قائلاً« مستواه غير مؤهل وغير منضبط »، مؤكداً ان المدرب هو الحلقة الأضعف في المنظومة الرياضية وسهل جداً اتخاذ قرار رحيله عن الفريق وليس اللاعب.