المنتخب السعودي يواصل استعدادته لمواجهة فلسطين وديا قبل انطلاق أمم آسيا

واصل المنتخب السعودي، اليوم الأحد، برنامجه التدريبي في معسكره المقام حاليًا في سيلين بدولة قطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهريناير الحالي في دولة قطر.

ويستعد الفريق لخوض وديته الثانية في المرحلة الحالية أمام منتخب فلسطين بعد غد الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة القطري.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي أن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق، أجرى حصتين تدريبيتين على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وفي الفترة المسائية، فرض مانشيني تمارين متنوعة بدأت بتمارين الاحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب عباس الحسن بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب أيمن يحيى برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الإثنين بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على "ملعب منتجع سيلين".

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ببطولة أمم آسيا في قطر، إلى جانب منتخبات عمان وتايلاند وقرغيزستان.