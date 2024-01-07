وزير الدفاع الإسرائيلي: عمليات الجيش في غزة لن تنتهي حتى عودة المحتجزين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال لقاء في تل أبيب مع عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على إعادتهم إلى ديارهم.

وأضاف: "لن تنتهي الأنشطة العسكرية في غزة حتى يعود الرهائن إلى ديارهم"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكر مكتب جالانت أن الوزير أجاب على أسئلة العائلات و"أجرى نقاشا مفتوحا"، مؤكدا أن القتال لن يتوقف حتى يعود كل واحد منهم إلى إسرائيل.

كان رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد مجددا في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الأحد، على أن إسرائيل لن تتوقف عن قتال حماس حتى تتحقق جميع أهدافها، وهي: القضاء على حماس، وإعادة جميع الرهائن إلى الوطن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل.