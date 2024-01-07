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وجهت مديرية الصحة بالإسماعيلية، فرق طبية وعيادات متنقلة بمحيط كنائس وكاتدرائيات المحافظة خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لعلاج الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية وفرت جميع الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومرتادي الكنائس، خلال فترة الاحتفالات والأعياد لتوفير الرعاية الصحية لهم، مشيرا إلى تقديم خدمات المبادرة والتوعية لنحو 2850 مواطنا.

ونوه بمشاركة العيادات المتنقلة وفرق مبادرة 100 يوم صحة في تأمين 7 كنائس على مستوى المحافظة، وهي كنيسة الأنبا بيشوي بالاسماعيلية، ماري جرجس بفايد، ماري جرجس بالقصاصين، ماري جرجس بالقنطرة شرق، ماري جرجس بأبوصوير، ماري جرجس بالقنطرة غرب، كنيسة العذراء مريم بالتل الكبير.

وأوضح أن الخدمات الطبية تضمنت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والاعتلال الكلوي، وتقديم التوعية بخدمات مبادرة صحة المرأة، عن طريق التوعية بفحص الثدي الذاتي للسيدات للاكتشاف المبكر لسرطان الثدى.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة ونشر الفِرق الطبية بالمحافظة لوصول الخدمة لجميع المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة في فترة الإجازات والأعياد.