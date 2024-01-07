الخطوط الجوية التركية تسحب طائرات بوينج 737 ماكس 9 من أسطولها

أعلنت الخطوط الجوية التركية أنها سحبت الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 9" موجودة في أسطولها من الرحلات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاحد.

وقال المستشار الإعلامي للشركة، يحيى أوستون، مساء أمس السبت، إنه قد تم وضع 5 طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 9"، قيد الفحص، حرصا على سلامة الطيران.

وبحسب تدوينة نشرها أوستون عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، فإن الخطوط التركية قررت سحب 5 طائرات من أسطولها، بناء على مطالبة السلطات بإجراء فحص أولي عليها.

وفي وقت سابق اليوم، تعرضت إحدى نوافذ طائرة ركاب تابعة لخطوط ألاسكا الأمريكية للتحطم في الجو، ما دفعها إلى الهبوط اضطراريا.

وحسب مراسل الأناضول، تحطمت نافذة طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 9" بينما كانت في رحلة بولاية أوريجون.