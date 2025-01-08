ترودو يرفض تصريحات ترامب: من المستحيل أن تصبح كندا ولاية أمريكية

قال رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو إنه من المستحيل أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

وجاء رد ترودو الحاسم مع استمرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في السخرية من الجارة الشمالية للولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة.

وقد تحدث ترامب علانية لأسابيع بشأن ضم كندا بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ووصف ترودو بأنه "حاكم" "ولاية كندا العظمى".

وكتب ترودو، الذي أعلن استقالته أمس الاثنين بعد خلافات حزبية، على موقع "اكس" اليوم الثلاثاء "من المستحيل أن تصبح كندا جزءا من الولايات المتحدة... يستفيد العمال والمجتمعات في البلدين من كون كل منهما أكبر شريك تجاري وأمني للآخر".

وقبل تصريح ترودو بساعات، قال ترامب إنه يمكن أن يستخدم "القوة الاقتصادية" لجعل كندا ولاية أمريكية.

ووجه ترامب هذا التهديد في مؤتمر صحفي عقده في منتجع مارالاجو الخاص به في فلوريدا، ورفض فيه أيضا استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما وجرينلاند. إلا أن ترامب قال إنه لن يذهب إلى حد نشر الجيش الأمريكي ضد كندا.





