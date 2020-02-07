عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد خروج مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، عقب انتهاء صلاة الجمعة، تنديدًا بالتطبيع مع إسرائيل.

وتظاهر عشرات المواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة، مؤكدين رفضهم للتطبيع مع إسرائيل، ورددوا هتافات منها: «لا للتطبيع مع إسرائيل»، بحسب وسائل إعلام.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، في عنتيبي بأوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني.

وقال «البرهان»، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، إن «اللقاء انفتاح على العالم وليس فقط على إسرائيل من أجل مصلحة السودان»، لافتًا إلى أن «اللقاء لا يمس الثوابت الوطنية للسودان ولا حقوق الفلسطينيين».