قاضي قضاة فلسطين: لن نقبل الخطة الأمريكية ولن نفرط بذرة من تراب القدس

قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، "شعبنا قال لا للخطة الأمريكية للسلام بكل جرأة وثبات وعزة"، مضيفا أن أقل سبب لرفض هذه الصفقة المزعومة هو البند المتعلق بالمسجد الأقصى المبارك الذي يطالب بالسماح لغير المسلمين بالصلاة في باحات الحرم القدسي الشريف ومراعاة الأوقات الخاصة بالعبادة لكل طرف.

وأكد الهباش - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة- أنه لا يوجد أي مسلم على وجه الأرض يمكن أن يقبل بالتفريط في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وأن مجرد القبول بذلك هو تفريط بسورة الإسراء والقرآن الكريم، وذلك خلال خطبة الجمعة اليوم في مسجد عين منجد بمدينة رام الله.

وشدد الهباش، على أن الشعب الفلسطيني يقف خلف قيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، موحدا بكافة أطيافه السياسية والدينية في رفض هذه المؤامرة، وهو مستعد للتضحية بالغالي والنفيس دفاعا عن حقوقنا وثوابتنا المشروعة التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.