 أبو مازن: الشعب الفلسطيني صامد في وطنه وسيواصل ثباته فوق أرضه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو مازن: الشعب الفلسطيني صامد في وطنه وسيواصل ثباته فوق أرضه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 7 فبراير 2020 - 3:39 م | آخر تحديث : الجمعة 7 فبراير 2020 - 3:39 م

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني صامد في وطنه وسيواصل صموده وثباته فوق أرضه.
وأدان عباس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - استشهاد الرقيب أول في الشرطة الخاصة طارق لؤي بدوان (25 عاما) من قلقيلية، متأثرا بجروح أصيب بها، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين أمس، وذلك خلال اتصال هاتفي مع والد الشهيد.
واستنكر الرئيس الفلسطيني هذه الجريمة البشعة التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بهدف إرهابه.معربا عن خالص التعازي لأسرة الشهيد.

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