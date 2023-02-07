 اندلاع حريق كبير في ميناء الإسكندرونة بعد زلزال تركيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 فبراير 2023 4:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

اندلاع حريق كبير في ميناء الإسكندرونة بعد زلزال تركيا

اندلاع حريق كبير في ميناء الإسكندرونة
اندلاع حريق كبير في ميناء الإسكندرونة
إسطنبول - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 4:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 4:11 م

تسعى سلطات الموانئ التركية إلى إخماد حريق كبير شب في ميناء مدينة الإسكندرونة، جنوبي البلاد، في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا أمس الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في دمار واسع النطاق.

وأظهرت صور نشرت اليوم الثلاثاء مشاهد لحاويات محترقة. ولا تزال ألسنة اللهب والدخان الأسود ترتفع في سماء الميناء.

وذكرت صحيفة حريت التركية اليوم الثلاثاء، أن الحريق اندلع أمس، لأسباب لا تزال غير واضحة، بعدما تساقطت الحاويات فوق بعضها بعضا واشتعلت فيها النيران.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، الرسمية، بأن سفينة تابعة لخفر السواحل تساعد في إخماد الحريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك