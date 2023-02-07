 مسؤول مجري: عرضنا على صربيا استخدام مخزوننا من الغاز خلال الشتاء - بوابة الشروق
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مسؤول مجري: عرضنا على صربيا استخدام مخزوننا من الغاز خلال الشتاء

تعبيرية
تعبيرية
بلجراد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 1:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 1:49 م

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، خلال اجتماع في بلجراد، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لصربيا الاعتماد على مخزون الغاز الطبيعي المجري خلال فصل الشتاء المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن صربيا استأجرت موقع تخزين 300 مليون متر مكعب من الغاز في المجر هذا الموسم.

وقال سيارتو إن 4.8 مليار متر مكعب من الغاز وصلت إلى المجر عبر صربيا، من خلال خط أنابيب "ترك ستريم"، الذي يمر عبر البلقان.

وقالت وزيرة التعدين والطاقة الصربية دوبرافكا ديدوفيتش، إن صربيا والمجر تقومان أيضا بتحديث خطوط الكهرباء عبر الحدود بين البلدين لتحسين التوصيلات الكهربية وتعزيز التجارة في الكهرباء.

وتعمل صربيا والمجر بشكل مشترك على تطوير خط أنابيب نفط جديد عبر حدودهما المشتركة.


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