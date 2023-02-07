علق الإعلامي عمرو أديب على خسارة الزمالك أمام فاركو، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الاثنين، إن المباراة غريبة لأن اللاعبين لم يلعبوا والمدرب لم يدرب الفرقة، متسائلًا عن سبب الأداء الضعيف للاعبي الزمالك أمام فاركو.

وأشار إلى أن الأمر لا علاقة له باللاعبين الثلاثة الذين قيدوا خلال المركاتو الشتوي، متوجهًا بنصيحة للزمالك: «لا تقيدوا لاعيبة ولا تصرفوا على مدرب ولا تعملوا أي حاجة، لأن الموضوع ضاع، الفرقة ضاعت وانتهت وبقت بتنزل تتلطش»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي جيسوالدو فيريرا، يقوم بدوره كموظف فقط لأنه ينتظر الحصول على نقوده، واصفًا ما يحدث لنادي الزمالك بأنه «بهدلة».

وأضاف: «حرام البهدلة دي لنادي واخد الدوري سنتين ورا بعض، ماتش غريب والله يكون في عون جمهور الزمالك، لأن العند والشد والجذب والمشاكل في النهاية طلعت على الفرقة حب العزيز».

وانفعل على الهواء بسبب سهولة الأهداف التي دخلت مرمى الزمالك، قائلًا: «هو خلاص الزمالك بقا أبو 3؟! بيتغلب تلاتات على طول، قاعد أتفرج ومش مصدق، لمصلحة مين اللي بيجرا ده؟ بقا عندنا شيء مش موجود في مصر ولا العالم، مدربين الاثنين مبيدربوش واللاعيبة مبتلعبش، حاجة تنقط».