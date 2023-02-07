رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس كرواتيا

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، والذي يزور مصر هذه الفترة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب المصري، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعود إلى قُبيل استقلال كرواتيا، مُشيراً إلى الزخم الايجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وكرواتيا على كل المستويات.

وأشاد بالمواقف الكرواتية الصديقة والداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، وهو ما يؤكد قوة ورسوخ العلاقات بين البلدين، وعلى الصعيد البرلماني.

وأكد رئيس مجلس النواب، ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين عبر تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - الكرواتية.

من جهته، أكد زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا على العلاقات التاريخية التي جمعت مصر وكرواتيا، مُستعرضاً المواقف المصرية الداعمة للشعب الكرواتي عبر التاريخ، ولافتا إلى ضرورة ترسيخ تلك العلاقات الثنائية المتميزة لصالح البلدين والشعبين الصديقين.