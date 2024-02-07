أول تعليق من مودرن فيوتشر على تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

هنأ مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، التؤام حسام وإبراهيم حسن على اختيارهما لتولي المسؤولية الفنية لمنتخب مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب الوطني، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال نادي فيوتشر في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء: «يتوجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، بالتهنئة والتقدير الكامل لـ حسام حسن المدير الفني للفريق الأول وإبراهيم حسن مدير الكرة لاختيارهم لتولى مسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول».

وأتم البيان: «ويضع نادي مودرن فيوتشر المصلحة العليا للوطن أولًا، وعلى الرغم من وضع استراتيجية خاصة للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقارية الهامة بعد أيام قليلة، لكن المصلحة العليا للوطن دائمًا تأتي في المرتبة الأولى، ونتمنى للكرة المصرية كامل التوفيق خلال المرحلة المقبلة».

يُذكر أن حسام حسن رحل عن تدريب فريق مودرن فيوتشر بعد أيام قليلة من تعيينه، من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.