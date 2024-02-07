سانا: شهداء وجرحى من المدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في مدينة حمص وريفها

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ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء أن عددا من المدنيين سقطوا بين شهداء وجرحى جراء "عدوان إسرائيلي" على مدينة حمص وريفها.

وأوضحت الوكالة أن ذلك أسفر كذلك عن أضرار مادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه أنه "حوالي الساعة 0030 من فجر اليوم (الأربعاء) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القصف طال مناطق على أطراف حمص "وتصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري للصواريخ المعادية".

وأفاد شهود عيان لـ (د.ب.أ) بأن شظايا من الصواريخ المنفجرة سقطت في مزارع حي الوعر شمال غرب مدينة حمص وشارع الحمرة وسط المدينة وشرق دوار تدمر وفي محيط مصفاة حمص.