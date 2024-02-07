رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر تتفقد مساعدات غزة في العريش

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تفقدت كيت فوربس الرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، معبر رفح البري ومخازن المساعدات الموجهة إلى غزة في مدينة العريش.

واستمعت كيت فوربس إلى شرح من مسئولي الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وأنواعها وطرق تخزينها وتكويدها وتحميلها على شاحنات ونقلها إلى قطاع غزة.

كما استعرض مسئولو الهلال الأحمر المصري أعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بداية الأحداث والإجراءات المتبعة للدخول.

وعقب زيارة المخازن اللوجستية في مدينة العريش زارت فوربس معبر رفح البري، والعبور إلى قطاع غزة في زيارة تضامنية للقطاع تستمر عدة ساعات.