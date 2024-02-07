أيمن عبد العزيز: مهند لاشين رفض تنفيذ ركلة الترجيح أمام الكونغو

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كشف أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر كواليس رفض مهند لاشين، لاعب الفراعنة ونادي بيراميدز تنفيذ ركلة الترجيح أمام الكونغو، في ثمن نهائي كأس إفريقيا.

وقال أيمن عبد العزيز في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "رفض مهند لاشين تسديد ركلة الترجيح؟ ماذا نفعل هل (ننزل نضربه) في الملعب؟ أنت كجهاز فني تعاني من نقص عددي وثنائي خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية لديه بطاقة صفراء فاستبدال أحدهما ومشاركة مهند لاشين أمر طبيعي جدًا".

وأضاف: "مهند لاشين رفض تسديد ركلة الترجيح لذلك سددها أبو جبل، وعدم تحمله مسؤولية تلك الركلة هي المشكلة لأنه في حال تسجيل أبو جبل كان سيسدد لأنه أخر لاعب ونسبة إهداره للركلة أقل بالتأكيد من أبو جبل".

وتابع: "التحدث مع مهند لاشين وسؤاله عن تسديد ركلات الترجيح ليس من اختصاصي أنا لست طبيبا نفسيا فذلك الأمر يحدث في المصحة وليس في المنتخب".

وأتم أيمن عبد العزيز تصريحاته قائلًا: "لن يتم تعويض روي فيتوريا، أقسم بأن كل لاعبي المنتخب يتمنون أن يدربهم في أنديتهم وذلك ليس للأساسيين فقط ولكن البدلاء أيضًا".