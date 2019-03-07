وزير خارجية لوكسمبورج: مستعدون للعب دور الوسيط بين الهند وباكستان

قال وزير خارجية لوكسمبورج جون أسيلبورن إن بلاده مستعدة للعب دور الوسيط من أجل إحلال السلام بين الهند وباكستان.

وأضاف أسيلبورن -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي عقد اليوم الخميس، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد- أن بلاده تشعر بالقلق حيال تصاعد حدة التوتر بين باكستان والهند عقب هجوم "كشمير" الذي وقع في 14 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن لوكسمبورج تسعى إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، لذا فإنها تعرض الوساطة لتسوية الخلاف الدائر.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن أسيلبورن ثمن الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتهدئة الأجواء مع الهند، كما أبدى إعجابه ببادرة السلام التي قدمتها إسلام آباد عبر الإفراج عن الطيار الهندي المحتجز لديها.

وأشاد أسيلبورن بالجهود التي تبذلها باكستان فيما يتعلق بمحادثات السلام الأفغانية، كما أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بلاده بباكستان في مختلف المجالات.