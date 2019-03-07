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أفغانستان: استهداف تجمع لعدد من الأشخاص بقذائف هاون غرب كابول

أ ش أ
نشر فى : الخميس 7 مارس 2019 - 12:36 م | آخر تحديث : الخميس 7 مارس 2019 - 12:36 م

استهدفت عناصر مجهولة بقذائف الهاون، اليوم الخميس، تجمعا لعدد من الأشخاص تم تنظيمه بمناسبة الذكرى الـ24 لمقتل عبد العلي مزاري زعيم أقلية الهزارة في منطقة (دشت برتشي) غرب العاصمة الأفغانية كابول.

أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، وقال - في تصريح نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم- إنه تم إلقاء القبض على مشتبه به له صلة بالحادث من مقر إقامته، حيث قال شهود عيان إنه سُمع دوي 12 انفجارًا حتى الآن صاحبته طلقات نار متفرقة من مكان الحادث.

يشار إلى أن هناك تقارير أفغانية أفادت بأن دوي عدة انفجارات قد سمع غرب العاصمة الأفغانية كابول.

يُذكر أن بعض القادة السياسيين رفيعي المستوى بمن فيهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله والمرشح الرئاسي محمد حنيف عتمار حضروا هذا التجمع حينما وقع الحادث.


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