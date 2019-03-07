السجن 6 شهور مع وقف التنفيذ لكاردينال فرنسي تستر على جرائم تحرش بالأطفال

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أدين أحد أبرز الأساقفة الكاثوليك في فرنسا، اليوم الخميس، بعدم الإبلاغ عن اتهامات بتحرش أحد القساوسة بأطفال.

وأكد مسؤول قضائي أن حكما بالسجن ستة شهور مع وقف التنفيذ قد صدر بحق كاردينال ليون، فيليب باربارين.

وجاء الحكم المفاجئ على الرغم من مطالبة ممثلي الادعاء العام بتبرئته خلال محاكمته في يناير.

وقال محامو باربارين إنهم سوف يطعنون ،وفقا لإذاعة "فرانس انفو" ووسائل إعلام فرنسية أخرى,

واتهم باربارين /68 عاما/ بالتقاعس عن إبلاغ السلطات عن اتهامات بالتحرش ضد قس يشتبه في أنه اعتدى على عشرات الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي.

ويخضع القس المذكور لتحقيق رسمي ، ولكنه لم يحاكم بعد.

يشار إلى أن الحكم هو الأحدث في قائمة طويلة من قضايا التحرش بالأطفال التي تلاحق الكنيسة الكاثوليكية على مستوى العالم وما يتعلق بها من اتهامات بالتستر من جانب مسؤولي الكنيسة.

ودفع حجم الاتهامات بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إلى جمع قادة الكنيسة على مستوى العالم في اجتماع أزمة في الفاتيكان الشهر الماضي.

وفي اختتام اجتماع القمة ، تعهد البابا فرنسيس بأن تقضي الكنيسة على التستر على جرائم القساوسة المتحرشين بالأطفال "والذي كان معتادا في الماضي".