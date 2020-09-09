مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج

لقي عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

وتمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية بدائرتى مركز شرطة جزيرة شندويل المراغة بمديرية أمن سوهاج، واتخاذهما من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكورين، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعهما، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية، 3 خزائن، كمية من الطلقات لذات العيار، 2 قطعة سلاح أبيض، كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.