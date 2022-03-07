الجيش الأوكراني: روسيا تستعد لاقتحام كييف

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قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية تستعد لإقتحام كييف.

وجاء في نشرة صدرت في الساعات الأولى من اليوم الاثنين عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية تهدف إلى السيطرة بالكامل على مدن إيربين وبوتشا، على مشارف كييف.

وقالت النشرة إن القوات الروسية كانت أيضا" تحاول الحصول على ميزة تكتيكية للوصول إلى الضواحي الشرقية لكييف عبر منطقتي بروفارسكي و بوريسبيل".

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الإلكترونية عن مستشار وزارة الداخلية فاديم دينيسينكو قوله للتلفزيون الأوكراني إن "عددا كبيرا إلى حد ما من المعدات [العسكرية] الروسية والقوات الروسية تتمركز بالقرب من كييف".

وأضاف"نحن نتفهم أن معركة كييف هي معركة رئيسية [سنخوضها] خلال الأيام المقبلة".