النقابات العمالية تعتزم تنظيم إضراب شامل في فرنسا احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد

تستهدف النقابات العمالية في فرنسا، إصابة الحياة في البلاد بالشلل، اليوم الثلاثاء، بالإضرابات في قطاعات الطيران والسكك الحديدية والمدارس وقطاع الطاقة ورفض جمع النفايات احتجاجا على خطط حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.



يذكر أن إصلاح نظام التقاعد جزء أساسي من خطة الرئيس ماكرون في فرنسا التي يوجد فيها أحد أقل سن للتقاعد في العالم.



وإلى جانب زيادة سن التقاعد، تريد حكومة يمين الوسط الفرنسية زيادة الحد الأدنى لمعاش التقاعد الشهري إلى حوالي 1200 يورو (1300 دولار).



ووفقا للنظام المقترح سيحصل المتقاعد على معاش تقاعد كامل دون استقطاعات بمجرد وصوله إلى سن 67 عاما دون النظر إلى عدد سنوات اشتراكه التأميني.



ويعمل كثير من الفرنسيين لما بعد 62 عاما إذا لم تكن سنوات عملهم كافية للحصول على راتب تقاعد كامل.