 إصابة 17 شخصا إثر تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق أبو الريش في أسوان - بوابة الشروق
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إصابة 17 شخصا إثر تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق أبو الريش في أسوان

حماده بعزق
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:47 م

 

شهد طريق أبوالريش شمال محافظة أسوان، حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ربع نقل؛ أسفر عن إصابة 17 شخصا.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بتصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، وأسفر عن إصابة 17 شخصا بجروح وكدمات.

تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابون إلى مستشفى أسوان الجامعي؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة؛ لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث عن الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام المارة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى الجامعي، أن أغلب الحالات مستقرة، وجار خروج بعضهم، واحتجاز آخرين ليكونوا تحت الملاحظة.

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