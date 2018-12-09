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نشرت وكالة الأنباء القطرية، أسماء التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة التي يرأسها وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثان، وفق أمر أميري أصدره الأمير تميم بن حمد.

وجاء التشكيل الحكومي على النحو التالي:

1- محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية

2- الدكتور خالد بن محمد العطية نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشئون الدفاع

3 - خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني ، وزيرا للداخلية

4- علي بن أحمد الكواري وزيرا للمالية

5- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات

6- صلاح بن غانم العلي وزيرا للرياضة والشباب

7- الدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزيرا للصحة العامة

8- الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية

9- سعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشئون الطاقة، عضوا بمجلس الوزراء

10- غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

11- محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة

12- بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي

13- عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيرا للثقافة

14- مسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل

15- الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيرا للبيئة والتغير المناخي

16- الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل

17- محمد بن علي بن محمد المناعي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

18- مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة

19- محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء، عضوا بمجلس الوزراء

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.