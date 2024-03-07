التشيك وسلوفاكيا تعلقان حوارا بسبب خلافات سياسية تتعلق بأوكرانيا

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انتقد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو اليوم الخميس، بشدة قرار الحكومة التشيكية بتعليق مشاورات حكومية مع بلاده بسبب خلافات سياسية تتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية"سي تي كيه" عن فيكو قوله "لا ينبغي لنا أن نعرض العلاقات بين السلوفاك والتشيك للخطر بسبب أهداف معينة لا علاقة لها بالتعايش التشيكي السلوفاكي".

وكان مجلس الوزراء المحافظ الليبرالي بقيادة رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، قد علق المشاورات الحكومية مع جارته الشرقية مساء أمس الأربعاء.

وأشار فيالا إلى اختلاف كبير في المواقف بشأن قضايا معينة تتعلق بالسياسة الخارجية.

كانت الخلافات واضحة في القمة الأخيرة لمجموعة فيسيجراد التي استضافتها براغ في السابع والعشرين من فبرايرالماضي.

وبينما وصف فيالا روسيا بالمعتدي، قال فيكو إن "وقفا فوريا لإطلاق النار سوف يخلق مساحة لمفاوضات بشأن حلول وسط واتفاقيات معينة".

وبعد أن تولى فيكو منصبه في أكتوبر الماضي على رأس حكومة قومية يسارية ، أوقفت سلوفاكيا إمدادات الأسلحة الحكومية إلى أوكرانيا.

وعلى النقيض من ذلك، دعمت الحكومة التشيكية أوكرانيا.

وهناك روابط ثقافية واقتصادية وعائلية وثيقة بين الدولتين الجارتين اللتين شكلتا دولة واحدة ، باسم تشيكوسلوفاكيا ، حتى انفصالهما السلمي في أول يناير 1993.