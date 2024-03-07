مباحثات لإكمال عملية دمج قوات الحركة الشعبية في الجيش السوداني

بحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، ووزير الدفاع، يس إبراهيم يس، ترتيبات إكمال عملية دمج قوات الحركة الشعبية في الجيش السوداني التي توقفت بسبب الحرب.

ووفق بيان للقوات المسلحة السودانية، نشرته على حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، أمس الأربعاء.

وطبقا للبيان، بحث اللقاء سير تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في إتفاق سلام جوبا في إطار العمل الجاري، لاستئناف عمليات دمج قوات الجيش الشعبي بالقوات المسلحة السودانية وإكمال ما تبقى منها، خاصة وأن ترتيبات إفتتاح مركز التدريب قد شارفت على الانتهاء.

ومنذ منتصف نيسان/أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل، وما يزيد على ستة ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.