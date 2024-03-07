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خيم التعادل السلبي على مواجهة أياكس أمستردام الهولندي وضيفه أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة إلى أهداف طوال 90 دقيقة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي وتأجيل حسم الأمور لمباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، اقترب ليل الفرنسي من بلوغ دور الثمانية، وذلك عقب فوزه على مضيفه شتورم جراتس النمساوي 3 / صفر.

وفي الدقيقة 28 سجل جوناثان دايفيد الهدف الأول للفريق الفرنسي، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 71 سجل إيدون زيجروفا الهدف الثالث لليل.

وفاز مولدي النرويجي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2 /1.

وتقدم مولدي في الدقيقة 43 بهدف سجله هالدور ستيفنيك، وأدرك كلوب بروج التعادل بهدف من ضربة جزاء سجله ماكسيم دي كوبير في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فردريك جولبراندسن الهدف الثاني لمولدي.