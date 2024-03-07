 ضبط شخص بالبحيرة لتزويره محررات رسمية وترويجها على عملائه بمقابل مادي - بوابة الشروق
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ضبط شخص بالبحيرة لتزويره محررات رسمية وترويجها على عملائه بمقابل مادي

مصطفى عطية:
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 1:51 م | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 1:51 م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن البحيرة، من ضبط شخص لتزويره المحررات الرسمية وترويجها على عملائه بمقابل مادي.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، بمشاركة مديرية أمن البحيرة تزوير شخص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة) المحررات الرسمية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تم ضبط المتهم وبحوزته توكيلات ومحررات مزورة المنسوب صدورها لجهات حكومية، 222 خاتم شعار الجمهورية منسوبة لعدة جهات حكومية، أكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات الحكومية، أجهزة وأدوات وآلات طباعة المستخدمة فى تزوير المحررات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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