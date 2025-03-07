لماذا يشعر روبرت باتينسون بالقلق من أداء شخصية باتمان مرة أخرى؟

أعرب النجم الهوليوودي روبرت باتينسون عن قلقه من أنه يتقدم في السن مع مرور الوقت، بحيث لا يتمكن من المشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم "باتمان".

لعب الممثل البالغ من العمر 38 عامًا دور بروس واين في فيلم "The Batman" لعام 2022 تحت إشراف المخرج مات ريفز، وكان من المقرر أن يعود بدور The Caped Crusader في التكملة، ومع ذلك أدت المشكلات غير المعلنة إلى تأجيل تاريخ الإصدار الأصلي لسنوات، وفقا لنيويورك بوست.

كان من المقرر في الأصل إطلاق فيلم "باتمان الجزء الثاني" في أكتوبر 2025، وفقًا لما أوردته مجلة Collider ، ولكن تم تأجيل الموعد قبل تحديد الموعد الأحدث في الأول من أكتوبر 2027، بينما لم يبدأ إنتاج الجزء الثاني بعد.

وأعرب باتينسون مؤخرًا عن رأيه في الأمر خلال مقابلة مع مجلة Hero ، حيث كشف عن قلقه من أنه قد يصبح "كبيرًا جدًا" في السن ليكون باتمان بحلول الوقت الذي يبدأون فيه التصوير.

وعندما سُئل الممثل، "هل ستؤدي دور باتمان مرة أخرى قريبًا؟"، أجاب: "أتمنى ذلك حقًا. بدأت كشخصية باتمان الشاب، وسأصبح باتمان العجوز بحلول الجزء الثاني"، وتابع رده قائلاً: "عمري 38 عاماً، وأنا كبير في السن".

بدأ باتينسون تصوير فيلم "باتمان" في يناير 2020 وهو في منتصف الثلاثينيات من عمره، وسيبدأ الآن تصوير الجزء الثاني وهو في أواخر الثلاثينيات من عمره.

على الرغم من عمره، أكد باتينسون أنه يتمتع بأفضل صحة على الإطلاق، وقال للمجلة "أنا اتقدم في السن، ولكن أصبحت أكثر صحة، اعتقد أنني نجحت في خفض عمري البيولوجي قليلاً، أثناء التصوير، لا يمكنني تناول أي شيء على الإطلاق، حتى التوابل، ولا يمكنني تناول الفلفل، لا أتناول سوى السلمون والأفوكادو لمدة 5 أشهر، لقد ساعدني ذلك في الواقع على تحسين ذاكرتي".

يذكر أن آخر أعمال باتينسون فيلم "ميكي 17" لمخرج فيلم parasite الشهير بونح جون هو، ووصف باتينسون العمل معه "أكثر الأدوار الممتعة التي جسدتها على الإطلاق".