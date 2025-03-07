 طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. والصرف الصحي يكثف جهوده لرفع المياه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. والصرف الصحي يكثف جهوده لرفع المياه

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 7 مارس 2025 - 12:24 م | آخر تحديث: الجمعة 7 مارس 2025 - 12:24 م

تواصل محافظة الإسكندرية جهودها لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، حيث شنت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء حملات مكثفة صباح اليوم لرفع تراكمات مياه الأمطار من عدد من المناطق الحيوية، شملت كليوباترا، محرم بك، فيكتوريا، بحري، المندرة، المنتزه، ومصطفى كامل، إلى جانب تنفيذ حملات تنظيف الشنايش وأغطية الصرف الصحي في المواقع الأكثر تأثرًا بالأمطار.

وتشهد الإسكندرية اليوم الجمعة استمرارًا لموجة الطقس السيئ، المصحوبة برياح شديدة، وانخفاض حاد في درجات الحرارة، واضطراب في حركة الملاحة، رغم استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية، وذلك وفق تقرير صادر عن غرفة عمليات شركة الصرف الصحي.

وأشار التقرير إلى أن التقلبات الجوية الممطرة ستستمر حتى غدًا السبت، تزامنًا مع نهاية شهر أمشير وبداية نوة الحسوم، التي تستمر لمدة 6 أيام وتعد آخر نوات موسم الشتاء.

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