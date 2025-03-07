مصطفى بكري يحذر من خطورة اشتباكات سوريا: تنذر بتقسيم البلاد

علق الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها سوريا، قائلًا إن معرفة حجم وأهمية الأمان في مصر يتم بالنظر إلى الأحداث التي تشهدها دول المنطقة.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، أن سوريا شهدت أحداثًا صعبة للغاية في الساعات الماضية ولاتزال الأوضاع مشتعلة.

وأوضح أن هناك معلومات متضاربة بشأن ما تشهده سوريا على الأرض من أعمال عنف غير مسبوقة في منطقة الساحل، مؤكدا أن الواقع المر يقول إن الأرض مشتعلة بشكل كبير.

وأشار إلى أن ما يحدث في الساحل ينذر بأن سوريا قفد تتعرض للتقسيم في الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تعلو وحدة الوطن السوري على أي شيء.

ونوه بأن الاشتباكات في سوريا خلفت ما لا يقل عن 72 قتيلًا بخلاف مئات الجرحى، ومن يتعرضون للسحل في الشوارع بجانب إعدامات ميدانية من كلا الطرفين.





وبدأ التصعيد الأخير من جانب فلول النظام السابق من بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، حيث تم قتل عنصر أمني وجرح آخرين، وبعد ذلك وقع كمين في جبلة قتل فيه 15 عنصرا أمنيا، ثم انتقلت الهجمات إلى أحياء داخل مدينة اللاذقية، حيث حاول مسلحون السيطرة على مواقع أمنية ومدنية.

وتعد هذه الهجمات الأعنف التي تتعرض لها قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قواتها بدأت الانتشار في مدينتي اللاذقية وطرطوس، دعماً لقوات إدارة الأمن العام ضد فلول النظام المخلوع، ولإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة.

وفي هذا السياق، أعربت مصر، عن قلقها إزاء المواجهات التى شهدتها محافظة اللاذقية فى سوريا، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد بيان لوزارة الخارجية، موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض أي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق.

ووفق البيان، تعيد مصر تأكيدها على أهمية مكافحة كافة أشكال العنف وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية السورية فوق كل اعتبار، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في سوريا.

وجددت التأكيد على أهمية تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء وتضمن حقوق جميع الطوائف فى سوريا.