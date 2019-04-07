الأردن يعتذر بعد رفع علم كردستان من دون العلم العراقي

اعتذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، عن رفع علم كردستان خلال استقبال الأمير فيصل بن الحسين للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني أمس الجمعة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، في بيان له اليوم السبت، اعتزاز بلاده بالعلاقات المميزة وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربطه بجمهورية العراق الشقيق وحرصه على تطوير التعاون والتنسيق في شتى المجالات وبما ينعكس إيجابا على البلدين الشقيقين.

وشدد سفيان القضاة على موقف الأردن الثابت في دعم أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، مشددا على أن العراق الذي حقق نصرا تاريخيا على العصابات الإرهابية بتضحيات جسام هو ركن أساس من أركان استقرار المنطقة.

وعبر الناطق الرسمي عن اعتزاز المملكة بعلاقاتها مع جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق في إطار الدولة العراقية الموحدة وفي سياق الموقف الأردني الثابت في الوقوف إلى جانب العراق في عملية إعادة البناء وتثبيت الاستقرار.

وفيما يتعلق باستقبال شقيق ملك الأردن، الأمير فيصل ابن الحسين للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أمس الجمعة، أشار الناطق الرسمي إلى أن وضع علم إقليم كردستان العراق من دون العلم العراقي كان خطأ بروتوكوليا فرديا غير مقصود.

وأثار رفع علم كردستان غضب برلمانيين ومسؤليين عراقيين.