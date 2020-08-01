مباحثات مصرية دنماركية بشأن تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيات الرقمية

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدد من شركات التكنولوجيا الرقمية الدنماركية، وذلك خلال جلسة تفاعلية عبر الفيديوكونفرانس؛ لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين البلدين في مجال التكنولوجيات الرقمية، وتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر والدنمارك.

ونظم الجلسة المجلس التجاري الدنماركي التابع لوزارة الخارجية الدنماركية؛ بحضور سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، محاور استراتيجية مصر الرقمية ومراحل تنفيذها،

موضحًا أنه سيصل عدد الخدمات الحكومية المرقمنة إلى 200 خدمة بنهاية العام الحالي على أن تنتهى جميع أعمال الرقمنة للخدمات الحكومية بحلول عام 2022؛ داعيًا الشركات الدنماركية لتقديم تجاربها والتعاون مع مصر فى مجال التحول الرقمي.

وأشار وزير الاتصالات، إلى جهود بناء القدرات التكنولوجية في مصر؛ موضحًا فرص التعاون التي يمكن تحقيقها مع المؤسسات الأكاديمية الدنماركية في التخصصات الرقمية.

وأشار إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتخصصات التكنولوجية التي تقدمها لدارسيها المرتقبين.

وأكد أن اهتمام الدولة ببناء صناعة قوية قائمة على البيانات يتم فيها توطين التكنولوجيات الحديثة؛ موضحًا الجهود المبذولة في هذا الصدد من خلال توفير التدريب التقني المتخصص لبناء القدرات التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وانترنت الأشياء، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية لدعم صناعة البيانات المصرية، والتي تدعمها بنية تحتية قوية وكابلات ألياف ضوئية تمر بالأراضي والمياه المصرية.

وشدد الوزير، حرص مصر على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار؛ موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي؛ حيث يشهد القطاع نموًا مستمرًا نجح في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الإقتصادي خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي 2017/2018 ؛ حيث ارتفع معدل النمو من 14.1% إلى 15.2%.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في العام المالي الحالي إلى 16%، كما ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7مليار جنيه، بالإضافة لارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% إلى 4.4%؛ فيما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار.

وأشاد طلعت، بتنوع أعمال الشركات الدنماركية وتميزها في مجالات تقنية مختلفة، الأمر الذي يتيح فرص تعاون وشراكة مبشرة.

من جانبه أشار سڤند أولينج، سفير الدنمارك بالقاهرة، في كلمته إلى أن الدنمارك لديها خبرة في مجال التحول الرقمي، وتعد جاذبة لصناعة البيانات في أوروبا.

وأكد السفير، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يحظى بنموِ إيجابي مستمر ويخدم كافة قطاعات الدولة، كما أنه قطاع جاذب للاستثمارات، وهذا الأمر يدعم فرص التعاون المنشودة في تنمية الأعمال وتطبيق التكنولوجيات الحديثة بين البلدين.

واستعرض عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فرص الاستثمار المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمصري، مؤكدًا أن صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية نمت 12% هذا العام.

وأشار إلى البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة لتنمية قدرات الصناعة والكوادر البشرية، والمهارات التي تتطلبها وكذلك حوافز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وخلال الحوار الذي دار بين وزير الاتصالات والشركات الدنماركية أبدت الشركات رغبتها في العمل مع نظرائها في مصر والتواجد بالسوق المصرية وخدمة أنشطة التحول الرقمي المختلفة.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت التقى بالسفير الدنماركي يناير الماضي؛ و اتفقا على سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنظيم لقاء افتراضي عبر الفيديو كونفرانس، بين الوزير وممثلي الشركات الدنماركية لبحث فرص الشراكة في المجالات المختلفة المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشارك في اللقاء عدد من الشركات التي تعمل في مجالات تكنولوجية متطورة ومنها تطوير المنصات الرقمية، وتأمين أنظمة الاتصالات، والتعهيد، والتحول الرقمي، والعلاج عن بُعد، وحلول تقنية للمراقبة باستخدام منصات الفيديو، وحلول إدارة المخلفات بكفاءة واستدامة.