رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى قطر

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس، بحسب ما أفادت تغريدة لوكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق مهندس مستشار إبراهيم جابر، والقائم بأعمال السفارة القطرية بالخرطوم السفير طلال العنزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.