 رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى قطر - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أبريل 2021 1:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى قطر

وكالات
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:42 م
توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس، بحسب ما أفادت تغريدة لوكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق مهندس مستشار إبراهيم جابر، والقائم بأعمال السفارة القطرية بالخرطوم السفير طلال العنزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك