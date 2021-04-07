 تركيا تصادر ممتلكات 377 شخصًا بتهمة الانتماء لـ«تنظيمات إرهابية» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تصادر ممتلكات 377 شخصًا بتهمة الانتماء لـ«تنظيمات إرهابية»

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 6:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 6:13 ص

أعلنت تركيا فجر اليوم الأربعاء عن مصادرة ممتلكات 377 شخصًا بتهمة الانتماء لعدد من "التنظيمات الإرهابية".

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء عن قرار صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، نشرته الجريدة الرسمية، اليوم.

ومن بين من تمت مصادرة ممتلكاتهم داخل البلاد، 205 أشخاص من أعضاء منظمة الداعية فتح الله جولن، التي تصنفها تركيا إرهابية.

كما تمت مصادرة ممتلكات 77 شخصًا من أعضاء حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي أيضا من جانب أنقرة.

القرار شمل كذلك مصادرة ممتلكات 9 أشخاص من المنتمين إلى جبهة "حزب التحرر الشعبي الثوري".

وتمت أيضا مصادرة ممتلكات 86 شخصًا من المنتمين لتنظيم "داعش"، وفقا للأناضول.

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