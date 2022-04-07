حميد الشاعري وهشام عباس يستعيدان ذكريات التسعينات في ليلة غنائية رمضانية

في سهرة رمضانية خاصة خطف الفنان حميد الشاعري، الأنظار برفقة صديقه الفنان هشام عباس، وذلك من خلال حفل أقيم مساء أمس الأربعاء في التجمع الخامس، حيث أعادا الأذهان ذكريات حفلات فترة التسعينيات.

حقق الحفل نجاح جماهيري كبير، إذ نفدت التذاكر فور الإعلان عنه، ما جعل الجهة المنظمة تتيح تذاكر إضافية للجمهور.

اشترك حميد وهشام في غناء مجموعة من أجمل أغنياتهم، والتي استحضارا بها أجواء موسيقى التسعينيات وتفاعل معهم الحضور بصورة كبيرة، وغنوا معهم خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم واستمر على مدار ساعتين.

وقدم حميد الشاعري، خلال الحفل عدة أغاني، وبدأ بأغنيته الشهيرة "جلجلي"، ثم غنى روح السمارة، وين أيامك، عودة، ثم قدم الديتو الشهير بأغنية عيني مع هشام عباس، ورقصوا مع الجمهور الرقصة الشهيرة المرتبطة بالأغنية، كما غني هشام عباس عددا من أشهر أغنياته.

وحضر الحفل نخبة من رموز المجتمع والفنانين، أبرزهم المطربة شيرين وجدي وزوجها إيهاب طلعت، والرابر أبوالنور، وقام حميد بتحية شيرين وجدي خلال الحفل تحيه خاصة.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري ظهر مؤخرا كضيف شرف ضمن الحلقة الأولى من مسلسل "مكتوب عليا" الذي يقوم ببطولته أكرم حسني، وحققت الحلقة نجاح كبير، وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الحلقة وأشادوا بالظهور المميز له ضمن أحداث المسلسل.