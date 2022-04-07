 فيفا يحسم الجدل بشأن زيادة زمن المباريات في كأس العالم قطر 2022 - بوابة الشروق
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فيفا يحسم الجدل بشأن زيادة زمن المباريات في كأس العالم قطر 2022

الشروق
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 3:38 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 5:26 ص

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على الأنباء التي تداولتها العديد من التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن زيادة زمن المباريات في مونديال قطر إلى 100 دقيقة بدلا من 90 دقيقة.

وكتب "الفيفا" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء: "بعد انتشار بعض التقارير والشائعات، يود الاتحاد الدولي لكرة القدم توضيح أنه لن تكون هناك تغييرات على القواعد المتعلقة بزمن مباريات كرة القدم في كأس العالم 2022 أو أي مسابقة أخرى".

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم العام الجاري بالفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.


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