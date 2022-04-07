برشلونة يعرض 8 ملايين يورو على ليفاندوفسكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبدو أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لديه قناعة تامة بأهمية تعاقد إدارة النادي الكتالوني، مع المهاجم العملاق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

إدارة برشلونة كانت قد نجحت خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الماضي، في تدعيم صفوف البلوجرانا بعدد من الصفقات بالخط الهجومي وهم فيران توريس وبيير أوباميانج وأداما تراورى.

ويلعب ليفاندوفسكى فى صفوف بايرن ميونخ منذ صيف عام 2014 ولديه عقد يمتد حتى 30 يونيو 2023.

صحيفة (آس) الإسبانية، أشارت اليوم الخميس، إلى أن إدارة برشلونة قدمت عرضًا للتعاقد مع ليفاندوفسكي لمدة 3 سنوات، براتب 8 ملايين يورو صافي لكل موسم بالإضافة للمكافآت.

ليفاندوفسكى خاض 367 مباراة بقميص بايرن ميونخ فى مختلف المسابقات وقد سجل خلالها 339 هدفا وصنع 69 تمريرة.