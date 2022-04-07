كيف تؤهل طفلك لصيام رمضان نفسيا وصحيا؟

ذكرت كلية التربية جامعة حلوان، عددا من الخطوات المتبعة في سبيل تأهيل الأطفال خلال شهر رمضان، في إطار اهتمام الجامعة بخدمة المجتمع، واهتمام كلية التربية بالصحة النفسية والجسدية للأطفال خاصةً في شهر رمضان المبارك، والعمل على التأهيل النفسي والصحي والجسدي للأطفال لصيام الشهر الكريم.

وجاءت توصيات كلية التربية كالآتي:

أولاً: التهيئة النفسية للطفل:

1- التعريف بالشهر الكريم، حيث يعد ذلك أولى خطوات تجهيز الصغار لرمضان.

2- تعليم الصلاة للطفل: علم طفلك كيفية الصلاة والوضوء، وطريقة الصلاة الصحيحة، وقم بتخصيص ركن للصلاة، ولو أمكن جلب ملابس جديدة خاصة بالصلاة لطفلك، ومسبحة ملونة (عداد الأذكار) بالألوان المفضلة لديه.

3- تعليم طفلك قراءة القرآن/ وذلك بطريقة مبسطة وبمعدل مناسب لعمره وقدراته، وإن أمكن إحضار مصحف ملون للطفل وحامل للمصحف لتشجيعه على القراءة.

4- حبب طفلك في الزكاة والصدقات: وذلك لتربية الطفل على العطاء للجميع، واجعله يشارك في تحضير الشنط الرمضانية.

5- تزيين غرفة الطفل لرمضان: أكثر ما يشعل حماس الأطفال عند اقتراب شهر رمضان هي الزينة والفوانيس، وإضفاء أجواء رمضانية لغرفة الطفل.

6- توجيه العبارات الإيجابية: يجب توجيه العبارات الإيجابية المحفزة للأطفال، ووصفهم بالأبطال الأقوياء القادرين على تحمل الصوم طاعة لله تعالى، وشرح فوائد الصوم الصحية والنفسية والأخلاقية بطريقة مبسطة.

7- تدعيم الأخلاق والسلوكيات الإيجابية: مثل العفو وعدم التشاجر أو التلفظ بألفاظ سيئة، وفي نهاية كل يوم يتحدث أفراد الأسرة عما تم فعله من خير خلال اليوم، وضرورة تشجيع الأبناء على أن يفعل كل واحد منهم حسنة يتقرب بها إلى الله ولا يخبر بها أحدًا، تكون سرًا بينه وبين الله، حتى نُعلم الأبناء الإخلاص وعدم الرياء.

8- التدرج وعدم الإجبار: من المهم عدم إجبار الطفل الصغير على الصيام، وتدرج الطفل في الصيام من خلال صيامه لعدد من الساعات في أول صيام له، وإذا تمت ملاحظة أن الطفل يعاني من الإرهاق الشديد والتعب أثناء صيامه، يجب أن يتم إفطاره على الفور حتى لا يصاب بمضاعفات.

9- اشغل وقتهم بالمزيد من النشاطات حتى لا يشعروا بالملل ويفكروا في الأكل، مع البعد عن الألعاب التي يبذلون فيها جهدًا كبيرًا، إلى جانب مكافأتهم وتشجيعهم باستمرار، لذا أشعروا أطفالكم بسعادتكم وفخركم بهم لأنهم أصبحوا كبارًا وقادرين على الصيام مثلكم.

كل هذه الأمور ستساعد على تأهيل الطفل نفسياً، وتجعله مستعدًا لاستقبال شهر رمضان المبارك وبشكل خاص إذا شارك بها كل أفراد الأسرة، سيدعم ذلك الطفل نفسيًا، وسيكون لديه الكثير من الحماس لصيام أول رمضان له.

ثانياً: التهيئة الصحية للطفل:

1- القيام بتدريب طفلك على الصيام، قبل فترة مناسبة من بداية شهر رمضان، ويكون ذلك بالطبع بعد تناوله وجبة الإفطار، ثم الصيام لعدة ساعات، وزيادة هذه الساعات بالتدريج، حتى يتعود جسده على الصيام.

2- المباعدة بين الوجبات قبل بداية شهر رمضان بحوالي أسبوعين، فيجب زيادة الساعات بين وجبات طفلك بشكل تدريجي، على أن يشاركه جميع أفراد المنزل في القيام بذلك.

3- يفضل القيام بعمل فحص طبي لطفلك، وأيضاً فحص نسبة الهيموجلوبين بجسم الطفل، فإذا كان منخفضاً، فلا يمكنه الصيام إلا عند حل هذه المشكلة.

4- تأكد من أن وزن طفلك طبيعي، وأنه ينمو جيداً. قبل أن يبدأ بالصيام.

5- عود طفلك قبل شهر رمضان، على أخذ قيلولة منتصف اليوم، سيساعد ذلك جسمه على تحمل الصيام.