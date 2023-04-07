الحوثيون يؤكدون استكمال زيارة الصليب الأحمر لأسرى الحكومة والتحالف

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أكدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الخميس، استكمال الصليب الأحمر زيارة الأسرى التابعين للطرف الآخر، في إشارة إلى الحكومة الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية.

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس الوفد المفاوض لشؤون الأسرى التابع للجماعة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "إن الصليب الأحمر استكمل زيارة الأسرى المشمولين بالإتفاق (القابعين في سجون الحوثي)".

وأضاف "أصبحنا في جهوزية كاملة لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد، ونأمل أن يكون الطرف الآخر بنفس الجهوزية".

وخلال الأيام الماضية، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رحلات تجريبية إلى مطار تداوين العسكري في محافظة مأرب (شرقاً) ومطار المخا بمحافظة تعز(جنوب غرب)، استعداداً لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والحوثيين.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية تبادل 887 أسير ومختطف بين الحكومة والحوثيين في الحادي عشر من الشهر الجاري، عبر 6 مطارات محلية وخارجية.

وتوصل وفدا الحكومة والحوثيين في 20 آذار/مارس الماضي، إلى اتفاق لتبادل 887 أسيراً ومختطفا من الطرفين، منهم 181 أسيراً من الحكومة والتحالف، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.