اليونيفيل تحث لبنان وإسرائيل على الوقف الفوري للتصعيد على طول الخط الأزرق

حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" جميع الأطراف بلبنان واسرائيل على الوقف الفوري لجميع اعمال التصعيد عبر الخط الأزرق - خط وقف اطلاق النار بين البلدين الذي تنتشر عليه قوات اليونيفيل.



وأكدت ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، موضحة أن الجانبين اللبناني والاسرائيلي قالا أنهما لا يريدان الحرب.



وأضافت أن آليات الاتصال والتنسيق لدى اليونيفيل منخرطة بشكل كامل من اجل التهدئه، مشيرة الى انه في وقت مبكر من صباح اليوم ، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ يوم أمس.



وأضافت في بيان لها أن أفراد اليونيفيل سمعوا دوي انفجارات في محيط مدينة صور.



واعتبرت اليونيفيل ان الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة وتنذر بتصعيد خطير.