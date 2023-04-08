لافروف يترأس وفد روسيا في الاجتماع الوزاري لدول جوار أفغانستان

ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن سيرجي لافروف سيترأس الوفد الروسي المشارك في المؤتمر الوزاري الرابع لدول جوار أفغانستان، والمقرر الخميس المقبل في سمرقند بأوزبكستان.



وتشارك في الاجتماع، روسيا والصين وإيران وباكستان وطاجيكستان، وتركمانستان وأوزبكستان.



ووفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، قالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المشاركين في الاجتماع سيبحثون: "المزيد من الخطوات من جانب شركاء المنطقة لتعزيز تسوية سياسية أفغانية، وتحقيق استقرار للوضع الإنساني والاقتصادي الاجتماعي في تلك الدولة".



وقالت: "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني المعقد، والنشاط الإرهابي المتنامي، وتجارة المخدرات في أفغانستان، يشكل تعاون دول المنطقة في محاربة الإرهاب ومكافحة المخدرات أمرا ضروريا بشكل خاص".



وأضافت أن اهتماما خاصا سيعطى: "إلى ديناميكيات تطوير تكامل اقتصادي في المنطقة، وتنفيذ مشروعات في مجالي النقل والطاقة يشمل كابول، بما يتفق مع اتفاقيات تم التوصل إليها في وقت سابق".