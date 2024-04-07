سلم نشطاء وسياسيون ومثقفون تونسيون رسالة لسفير موسكو لدى تونس، ألكسندر زولوتوف، أعربوا من خلالها عن تضامنهم مع الشعب الروسي على خلفية هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وقال الموقعون على الرسالة "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الدموي والوحشي الذي استهدف مواطنين أبرياء في مركز تجاري بضواحي مدينة موسكو وأوقع العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح".

وأضافوا "نتقدم بأحر التعازي لعائلات القتلى وبتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى".

وأعربوا في رسالتهم عن تعاطفهم العميق مع عائلات ضحايا العملية الإرهابية الشنيعة وتضامنهم الكامل مع الشعب الروسي الصديق في هذه الفاجعة.

ومن بين الموقعين على الرسالة "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"ائتلاف صمود"، و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة"، و"الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات"، و"الجمعية التونسية لخريجي الجامعات والمعاهد الروسية".

وفي الـ 22 من مارس دانت الخارجية التونسية في بيان العمل الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.



وقالت الخارجية في البيان "تدين الجمهورية التونسية بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي جد اليوم بالعاصمة الروسية موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء".

وأعربت تونس عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية مؤكدة على نبذها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما تقدمت بأصدق عبارات التعازي وأحر مشاعر المواساة للقيادة وللشعب الروسي ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو يوم 22 مارس الماضي أسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة المئات بجروح.